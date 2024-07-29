Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor
Düzce'de kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Düzce'de kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah ve akşam yapılan antrenmanlara futbolcular, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladı.
Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, çift kale maçla sonlandırıldı.
Gaziantep temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.