Düzce'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde ölü yunus yavrusu bulundu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde ölü yunus yavrusu bulundu.
Çınar Plajı'nda hareketsiz yunusu gören çevredekiler, durumu Akçakoca Belediyesine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, öldüğü belirlenen yunus yavrusunda silah veya zıpkın yarasına rastlamadı.
Yunus yavrusu, incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
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