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        Akçakoca'da olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:43
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        Akçakoca'da olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde, üç gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

        Bu nedenle bugün de denize girişler Akçakoca Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.

        Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

        Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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