Futbol: Hazırlık maçı

Maçın kalan bölümünde her iki takımda yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle son buldu.

Maça ilk yarısına atak futbolla başlayan Sipay Bodrum FK, 7. ve 29. dakikalarda Kenan Özer, 34. dakika ise Gökdeniz Bayraktar'ın golleriyle ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.

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