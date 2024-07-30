Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Turuncu-yeşilli ekip, lig hazırlıklarını sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, düz koşu, kuvvet, dayanıklılık ve taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, yarın saat 11.30'da aynı tesiste kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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