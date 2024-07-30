Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, düz koşu, kuvvet, dayanıklılık ve taktik çalıştı.

Turuncu-yeşilli ekip, lig hazırlıklarını sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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