Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gaziantep ekibi, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çıktığı sabah idmanında taktik ağırlıklı çalıştı.
Günü tek idmanla tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, yarın aynı tesiste kamp yapan Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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