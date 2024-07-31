Sipay Bodrum FK, Düzce kampını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK'nin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. ve 2. etap çalışmaları sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK'nin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. ve 2. etap çalışmaları sona erdi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı kampı ter antrenmanıyla sonlandıran Bodrum FK, kentten ayrıldı.
Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yi misafir edecek yeşil-beyazlı ekip, sezon başına kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
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