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        Sipay Bodrum FK, Düzce kampını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK'nin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. ve 2. etap çalışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:07
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        Sipay Bodrum FK, Düzce kampını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK'nin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. ve 2. etap çalışmaları sona erdi.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı kampı ter antrenmanıyla sonlandıran Bodrum FK, kentten ayrıldı.

        Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yi misafir edecek yeşil-beyazlı ekip, sezon başına kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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