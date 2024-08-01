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        Serdar Dursun, yeni takımı Alanyaspor'da lige golleriyle damga vurma peşinde

        ÖMER ÜRER / AHMET ÇELİK - Fenerbahçe'de sözleşmesi bittikten sonra Alanyaspor ile anlaşan tecrübeli forvet Serdar Dursun, yeni takımında çok fazla gol atıp eski günlerine dönmeyi ve A Milli Takım'a katılmayı hedeflediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:26
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        Serdar Dursun, yeni takımı Alanyaspor'da lige golleriyle damga vurma peşinde
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        ÖMER ÜRER / AHMET ÇELİK - Fenerbahçe'de sözleşmesi bittikten sonra Alanyaspor ile anlaşan tecrübeli forvet Serdar Dursun, yeni takımında çok fazla gol atıp eski günlerine dönmeyi ve A Milli Takım'a katılmayı hedeflediğini söyledi.

        Dört sezon önce Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth'te gösterdiği performansla dikkati çekerek Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki Serdar Dursun, yarım sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olmak üzere toplam 3 sezon sarı-lacivertli ekibin formasını giydi.

        Fenerbahçe'yle sözleşmesi uzatılmayan tecrübeli golcü, 1 hafta önce Alanya temsilcisiyle anlaşıp, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katıldı. Dursun, sezon hazırlıkları, yeni takımı ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        - "Takımla 7 gün bana çok iyi geldi"

        Serdar Dursun, Fenerbahçe ile yaklaşık 2 ay boyunca kontrat uzatmak için beklediği sürede özel hoca gözetiminde antrenman programı uyguladığını anlattı.

        Hazırlık döneminin kendisi açısından 20 gün geç başladığına değinen Serdar, "Ben ilk defa bir sezona bu şekilde geç başlıyorum. Bu periyot benim için zordu. Yeni takımımda sisteme alışmam gerekli. Hocamız farklı sistem oynatıyor. Arkadan oyun kuran sitemle oynuyoruz." dedi.

        Tecrübeli oyuncu, ligin başlamasına az bir süre kala sıkı çalışıp sezona daha hazır girmek istediğini aktararak, en son yaklaşık 2 ay önce Fenerbahçe ile maça çıktığını, uzun süredir sadece bireysel kondisyoner eşliğinde çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

        "Bireysel çalışmayla takım çalışması birbirini tutmuyor ama ben bu süreci değerlendirmek istedim. Takımla 7 gün bana çok iyi geldi." diyen Serdar, lig başlayana kadar 90 dakika için hazır olmayı ümit ettiğini vurguladı.

        - "Yaş fark etmiyor. İnsan her gün kendisini yetiştirebilir"

        Transfer sürecini değerlendiren Serdar Dursun, şöyle devam etti:

        "Haziran ayında Fenerbahçe'yle sözleşmem bitmişti. Kulüpte başkanlık seçiminin ardından sportif direktör Mario Branco ile görüşmem oldu. O bana, 'Hoca ve başkan seni istiyor.' dedi. Daha sonra Fenerbahçe bana teklif yolladı ama bu teklif revize edilecekti. Ardından bugün yarın derken araya başka olaylar girdi. Ben bu süreçte bekledim. Anlaşamadık, nasip olmadı. Boşa çıkan bir futbolcu olarak teklifler geldi."

        Serdar, yurt içi ve dışından teklifler aldığını, aile olarak karar vermek istediklerini ve Alanyaspor'u önceden bildiği için bu yönde tercih yaptığını aktardı.

        Alanyaspor'a son yıllarda iyi hocaların, iyi oyuncuların geldiğini belirten Dursun, "Ben de 'Hangi takım bana uyar' diye teklifleri değerlendirmek istedim. Çünkü 32 yaşındayım ve halen hedeflerim var. Halen A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Bu takımla ve sistemle tekrar zirve yakalayabilirim. Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğumda çok gol attım. Sonraki yıllarda daha az süre aldığım için az gol attım. İnşallah tekrar ilk 11 oynarım. Çok gol atıp eski Serdar'a dönmek istiyorum. Bu dönemler çok önemli. İyi başlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Serdar, Fenerbahçe'ye gol kralı olarak geldiğini hatırlatarak, "O dönemde de hedeflerim aynıydı. Çok süre alıp, çok gol atmak. Şimdi yeni dönem. Yaş fark etmiyor. İnsan her gün kendisini yetiştirebilir. Uzun müddet oynamak istiyorum. Bu 5-6-7 sene olabilir. Oynayarak takıma katkı sağlamak, kendimi geliştirmek istiyorum. Sezon sonuna olabildiğince çok gol atmak istiyorum. Takımı en üst seviyeye taşımak, bir ağabey, bir büyük olarak her alanda katkıda bulunup, tekrar A Milli Takım'a katılmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Bu sene 8 veya 9 takım üst kısmı zorlayacak"

        Bu yıl Süper Lig'in daha rekabetçi geçeceğini düşündüğünü dile getiren Serdar Dursun, geçen sezon kimsenin bu kadar fazla puan farkıyla iki takım arasında çekişme yaşanacağını beklemediğini belirtti.

        Dursun, bu yıl daha dengeli bir lig süreci yaşanmasını beklediğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Geçen yıl şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçti. Bu yıl Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in de zirveye oynayacağını düşünüyorum. Biz de Alanyaspor olarak bu üst kısmı zorlamak istiyoruz. Bence bu sene 8 veya 9 takım üst kısmı zorlayacak. Geçen sene 2 takımdı ama bu yıl kalite, bireysel oyuncu ve hoca durumunun biraz daha üst düzey olacağını düşünüyorum. Bu yıl Süper Lig'in daha keyifli geçeceğine inanıyorum."

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