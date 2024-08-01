"Dünya Düzce Günleri" antik kent ziyaretiyle başladı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri", Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyaretiyle başladı.

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Konuralp Bölgesi'ndeki antik kentte düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, bölgenin çok büyük tarihi önem taşıdığını söyledi.

Bölgede belediye tarafından yürütülen kazılarda, antik kentin büyük kısmının gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Keşir, "Türkiye’nin dört bir yanı artık Konuralp Antik Kenti'ni biliyor. Artık burası Türkiye kamuoyuna mal oldu." dedi.