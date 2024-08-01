Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Gaziantep FK, Düzce kampını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Topuk Yaylası kampını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Düzce kampını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Topuk Yaylası kampını tamamladı.

        Gaziantep temsilcisi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

        Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanda dün oynanan Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

        Bu arada yeni transferler Kenan Kodro, Stephen Bitok ile Enric Saborit, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, 3 günlük iznin ardından ligin ilk haftasında oynayacağı Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarına 5 Ağustos Pazartesi günü Gaziantep'te başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"

        Benzer Haberler

        "Dünya Düzce Günleri" antik kent ziyaretiyle başladı
        "Dünya Düzce Günleri" antik kent ziyaretiyle başladı
        Serdar Dursun, yeni takımı Alanyaspor'da lige golleriyle damga vurma peşind...
        Serdar Dursun, yeni takımı Alanyaspor'da lige golleriyle damga vurma peşind...
        Haşema ile havuza girilmesi engellenmişti; Valilik'ten site yönetimi hakkın...
        Haşema ile havuza girilmesi engellenmişti; Valilik'ten site yönetimi hakkın...
        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ili...
        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ili...
        Sipay Bodrum FK, Düzce kampını tamamladı
        Sipay Bodrum FK, Düzce kampını tamamladı
        Riskli huzurevi yıkıldı; hatıralar enkaza gömüldü
        Riskli huzurevi yıkıldı; hatıralar enkaza gömüldü