Düzce'de çocuğa şiddet uyguladıkları öne sürülen baba ve babaanneye gözaltı

Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün derhal harekete geçtiği aktarılan açıklamada, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen çocuğun babası T.A. ve babaannesi S.A'nın Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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