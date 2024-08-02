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        Düzce'de çocuğa şiddet uyguladıkları öne sürülen baba ve babaanneye gözaltı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çocuğa şiddet uygulandıkları iddia edilen baba ve babaanne gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:59
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        Düzce'de çocuğa şiddet uyguladıkları öne sürülen baba ve babaanneye gözaltı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çocuğa şiddet uygulandıkları iddia edilen baba ve babaanne gözaltına alındı.

        Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün küçük çocuğa şiddet uygulanan görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kaymakamlıkça çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün derhal harekete geçtiği aktarılan açıklamada, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen çocuğun babası T.A. ve babaannesi S.A'nın Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

        Şahısların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği anlatılan açıklamada, mağdur çocuğun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psikologları eşliğinde devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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