Selçuk İnan, Süper Lig'deki başarılarıyla depremzede Gaziantep halkını mutlu etmek istiyor

ÖMER ÜRER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, depremzede Gaziantep halkı başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtirken, bu kulvarda kalıcı olmak istediklerini kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Gaziantep FK ile 1,5 yıllık anlaşma yaparak takımın başına geçen 39 yaşındaki genç çalıştırıcı, ekibiyle çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan toplayıp, ligi 44 puanla 11. sırada tamamladı.

Yeni sezon hedefleri ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptıkları hazırlık kampıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İnan, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

İnan, takıma birkaç yeni takviyenin yapıldığını fakat transferlerin henüz ekibe katılmadığını aktararak, "Dolayısıyla buralarda biraz eksiklerimiz var. Onlarla henüz çalışamadık ama geçen seneden kalan oyuncularımızla çok iyi kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü iyi durumdalar. Yeni gelen oyuncuların da aramıza katılmasıyla inşallah daha iyi bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

Topuk Yaylası gibi tesislerin Türkiye'de çoğalması gerektiğini vurgulayan İnan, tesislerin inşasında ve takımların hizmetine sunulmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.