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        Düzce'de, İsrail'in saldırılarında ölen çocuklar "kanlı kefenli bebek" eylemi düzenlendi

        Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:42
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        Düzce'de, İsrail'in saldırılarında ölen çocuklar "kanlı kefenli bebek" eylemi düzenlendi
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        Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

        Düzce Belediyesince organize edilen protesto kapsamında Şerefiye Mahallesi'nde trafiğe kapalı İstanbul Caddesi'nin 500 metrelik kesimine İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukları temsilen kırmızı boyalı kefenlere sarılmış oyuncak bebekler konuldu.

        Bebeklerin yanlarına da "Katil İsrail Filistin'den Defol", "Bebek Katili İsrail", "BM Uyurken Gazze'de Çocuklar Ölüyor" ve "Kahrolsun İsrail, Katil Netanyahu" yazılı pankartlar bırakılan sessiz eylem, 2 saat sürdü.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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