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        Düzce'de izcilik kulübü üyesi çocuklar ve gençler kampta bir araya geldi

        Düzce İl Müftülüğü Diyanet İzcilik Kulübü üyesi çocuklar ve gençler, Gölyaka Kültür Park'ta buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:31
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        Düzce'de izcilik kulübü üyesi çocuklar ve gençler kampta bir araya geldi
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        Düzce İl Müftülüğü Diyanet İzcilik Kulübü üyesi çocuklar ve gençler, Gölyaka Kültür Park'ta buluştu.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 7-18 yaş arasındaki 97 izci, burada kurulan çadırlarda 3 gün boyunca farklı etkinlikler düzenleyecek.

        İzcileri ziyaret eden İl Müftüsü Osman Aydın, kampın kaynaşma ve beraberlik duygularını pekiştireceğini belirterek, "Gençlik çalışmalarıyla milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına ve milletine karşı vazifelerini yerine getirmek için gayret sarf eden, geleceğin teminatı gençlerin bedence sağlam ve ahlakça dürüst şekilde yetişmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleşen kampa vesile olanları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Genç izciler, 2-3-4 Ağustos'ta çadır kurulumu, ateş yakma, izci düğüm teknikleri, teknik iz ve işaretleriyle ilgili eğitimler alacak. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemine dair konuşmaları dinleyecek izciler, mahremiyet eğitimi görüp gece yürüyüşü düzenleyecek. Çocuklar ve gençler, izci marşları, bayrak töreni, izci oyunları ve izcilikle ilgili hem eğitim alacak hem de eğlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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