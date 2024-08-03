Düzce'de izcilik kulübü üyesi çocuklar ve gençler kampta bir araya geldi

Düzce İl Müftülüğü Diyanet İzcilik Kulübü üyesi çocuklar ve gençler, Gölyaka Kültür Park'ta buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 7-18 yaş arasındaki 97 izci, burada kurulan çadırlarda 3 gün boyunca farklı etkinlikler düzenleyecek.

İzcileri ziyaret eden İl Müftüsü Osman Aydın, kampın kaynaşma ve beraberlik duygularını pekiştireceğini belirterek, "Gençlik çalışmalarıyla milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına ve milletine karşı vazifelerini yerine getirmek için gayret sarf eden, geleceğin teminatı gençlerin bedence sağlam ve ahlakça dürüst şekilde yetişmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleşen kampa vesile olanları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.