Düzce'de emziren annelere ilk yardım eğitimi verildi
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla emziren annelere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla emziren annelere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.
Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programda, yeni doğum yapan ve emziren anneler bir araya geldi.
Programda Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğinde görevli doktor, acil müdahale gerektirebilecek vakalara ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra annelere, "Heimlich" manevrası uygulamalı olarak anlatıldı.
Sağlıklı Hayat Merkezinden ebe Meliha Şanal da emzirme sırasında dikkat edilmesi gerekenlere değindi.
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