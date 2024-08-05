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        Düzce'de emziren annelere ilk yardım eğitimi verildi

        Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla emziren annelere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:51
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        Düzce'de emziren annelere ilk yardım eğitimi verildi
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        Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla emziren annelere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.

        Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programda, yeni doğum yapan ve emziren anneler bir araya geldi.

        Programda Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğinde görevli doktor, acil müdahale gerektirebilecek vakalara ilişkin bilgi verdi.

        Daha sonra annelere, "Heimlich" manevrası uygulamalı olarak anlatıldı.

        Sağlıklı Hayat Merkezinden ebe Meliha Şanal da emzirme sırasında dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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