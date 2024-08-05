Düzce'de emziren annelere ilk yardım eğitimi verildi

Sağlıklı Hayat Merkezinden ebe Meliha Şanal da emzirme sırasında dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Daha sonra annelere, "Heimlich" manevrası uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programda, yeni doğum yapan ve emziren anneler bir araya geldi.

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