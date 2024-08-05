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        "Dünya Düzce Günleri"nde açılan stantta elde edilen gelirle hasta yatağı alınacak

        Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün "Dünya Düzce Günleri" etkinliklerinde açtığı stantta elde edilen gelirin hasta yatağı alımı için kullanılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:43
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        "Dünya Düzce Günleri"nde açılan stantta elde edilen gelirle hasta yatağı alınacak
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        Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün "Dünya Düzce Günleri" etkinliklerinde açtığı stantta elde edilen gelirin hasta yatağı alımı için kullanılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri"nin çeşitli etkinliklerle Anıtpark Meydanı'nda devam ettiği belirtildi.

        Açılan stantlarda çeşitli gıda ürünleri, hediyelik eşyalar ve mefruşatın satışa sunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Stantlar 8 gün boyunca hem gündüz hem de gece boyu açık kalacak. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü standında ise çay ve patlamış mısırın yanı sıra ev yapımı poğaça, kek, dolma, börek ve konserveler satışa sunuluyor. Satıştan elde edilecek gelir ise hasta yatağı alımı için kullanılacak."

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