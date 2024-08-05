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        Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşçinin elektrik akımına kapıldığı an iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:39
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        Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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        Düzce’de elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşçinin elektrik akımına kapıldığı an iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü mevkisinde bulunan metal fabrikasında çalışan Serdar Bozok ve Gökhan Kahraman, çalışma esnasında yüksek gerilim akımına kapıldı.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        İşçilerden Serdar Bozok burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Gökhan Kahraman'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay anları, fabrikadaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elektrik akımına kapılan işçinin yüksekten düşmesi ve diğer işçilerin kurtarma çabaları yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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