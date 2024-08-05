Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Öte yandan, polis ekipleri kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğunu tespit ederek ehliyetine el koydu.

Mustafa Oğuz yönetimindeki 55 ZB 753 plakalı otomobil, Kaynaşlı gişelerinde, henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir tırın çarpması sonucu devrildi.

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