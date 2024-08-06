Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Necmi dedenin köyden şehre güvercin besleme mesaisi

        AHMET ÇELİK - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Necmi Cingirt'in kendisine alıştırdığı güvercinlerle kurduğu yakınlık görenleri şaşırtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Necmi dedenin köyden şehre güvercin besleme mesaisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET ÇELİK - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Necmi Cingirt'in kendisine alıştırdığı güvercinlerle kurduğu yakınlık görenleri şaşırtıyor.

        İlçeye bağlı Sarıyayla köyünde doğan, 1970'ten itibaren yurt dışında yaşayan 5 çocuk ve 13 torun sahibi Cingirt, emekli olduktan sonra 2022 yılında memleketine geri döndü.

        Akçakoca Merkez Cami Meydanı'nda beslediği güvercinleri zamanla kendine alıştıran Cingirt, yaklaşık 3 yıldır 14 kilometre mesafedeki köyünden ve ilçedeki kızının evinden merkeze gelerek kuşları yemliyor.

        - Güvercinleri ağzıyla beslemesi ilgi çekiyor

        Meydandaki parka geldiğinde güvercinlerin etrafına toplandığı, omzuna ve başına konduğu Cingirt'in kuşları ağzıyla beslemesi çevredekilerin ilgisini çekiyor.

        İşe gider gibi parka düzenli olarak gidip güvercinleri besleyen Necmi Cingirt, AA muhabirine, ilçe merkezinde yaşayan kızında kaldığı zaman beslediği iki güvercinin kendisini takip edip evin kapısına kadar geldiğini anlattı.

        Camın önüne konan güvercinleri burada yemleyerek kendine alıştırdığını anlatan Cingirt, meydandaki kuşlarla arkadaşlığının yaklaşık 3 yıldır sürdüğünü söyledi.

        - "Ben diyorum ki bunlar torunlarım. Bunlar sevilmez mi ya"

        Cingirt, daha önce buğdayla beslediği güvercinlere şimdi leblebi yedirdiğini, her gün sabah saatlerinde meydana geldiğini ifade etti.

        Emeklilik hayatı yaşadığını dile getiren Cingirt, "Bağı bahçeyi verdim çocuklara. Allah'a şükür sıkıntım yok. Sıkıntım, bunları sevmek. Mahluku çok severim, kuş, kedi, köpek, sığır..." dedi.

        Cingirt, güvercinleri "torunları" olarak gördüğünden bahsederek, "Ben diyorum ki bunlar torunlarım. Bunlar sevilmez mi ya. Bunlar peygamber kuşu. Bunlar Hira Mağarası'nda Peygamber Efendimize siper oldu Allah'ın emriyle." diye konuştu.

        Kuşları beslediği meydandaki sakinler tarafından "Güvercin Dede" olarak anılan Cingirt, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Her gün buraya gelirim, bunlarla oynarım. 1-2 saat sonra otobüse biner evime giderim. Buraya gelen gidenler hayretle, ibretle bakıyorlar. 'Nasıl yetiştirdi bunları?' diyorlar. İleride bir köprü var. Köprünün başına geldiğimde beni tanıyorlar, orada başıma konar buraya kadar gelirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi

        Benzer Haberler

        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
        Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yara...
        Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yara...
        Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü; o anlar kamerada
        Elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü; o anlar kamerada
        "Dünya Düzce Günleri"nde açılan stantta elde edilen gelirle hasta yatağı al...
        "Dünya Düzce Günleri"nde açılan stantta elde edilen gelirle hasta yatağı al...
        Düzce'de emziren annelere ilk yardım eğitimi verildi
        Düzce'de emziren annelere ilk yardım eğitimi verildi