Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kent genelinde su kesintisi yaşanacak

        Düzce'de ana isale hattında yapılan çalışmalar nedeniyle bugün su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kent genelinde su kesintisi yaşanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de ana isale hattında yapılan çalışmalar nedeniyle bugün su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri 55. Şube Müdürlüğü tarafından içme suyu arıtma tesisi ana isale hattının giriş bağlantısı yapım çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, bu nedenle kent genelinde su kesintisi ve su basınç sorunu yaşanacağı kaydedildi.

        Açıklamada, ekiplerin su kesintinin giderilmesi için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün

        Benzer Haberler

        Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin silahla öldürülmesine ilişkin açıklama:
        Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin silahla öldürülmesine ilişkin açıklama:
        Necmi dedenin köyden şehre güvercin besleme mesaisi
        Necmi dedenin köyden şehre güvercin besleme mesaisi
        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
        Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yara...
        Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yara...
        Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü; o anlar kamerada
        Elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü; o anlar kamerada