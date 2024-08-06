Düzce'de kent genelinde su kesintisi yaşanacak

Düzce'de ana isale hattında yapılan çalışmalar nedeniyle bugün su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri 55. Şube Müdürlüğü tarafından içme suyu arıtma tesisi ana isale hattının giriş bağlantısı yapım çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, bu nedenle kent genelinde su kesintisi ve su basınç sorunu yaşanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin su kesintinin giderilmesi için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.