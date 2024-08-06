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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Düzce İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:21
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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        Düzce İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz-5 Ağustos'ta yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda 74 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 60 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.

        Çalışmalarda yurda kaçak yollarla giren 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.

        "Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 3, "yasa dışı ekim" suçundan 7 ve "yurda yasa dışı giriş" suçunu işleyen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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