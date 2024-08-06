Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 3, "yasa dışı ekim" suçundan 7 ve "yurda yasa dışı giriş" suçunu işleyen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz-5 Ağustos'ta yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.