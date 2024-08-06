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        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Düzce Şubesi genel kurulu yapıldı

        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Düzce Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:40
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        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Düzce Şubesi genel kurulu yapıldı
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        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Düzce Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Soğancı Konferans Salonu'nda tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Zepş Murat Şhabe yeniden seçildi.

        Şhabe başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, 3 yıl görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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