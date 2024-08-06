Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Düzce Şubesi genel kurulu yapıldı
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Düzce Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Düzce Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Soğancı Konferans Salonu'nda tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Zepş Murat Şhabe yeniden seçildi.
Şhabe başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, 3 yıl görev yapacak.
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