Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Gölyaka'da fındıkta işçi yevmiyelerine tavan fiyat uygulaması getirildi

        Gölyaka Ziraat Odasınca kente fındık toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyelerine tavan fiyat uygulaması getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölyaka'da fındıkta işçi yevmiyelerine tavan fiyat uygulaması getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gölyaka Ziraat Odasınca kente fındık toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyelerine tavan fiyat uygulaması getirildi.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, işçi yevmiyeleri ve çalışma saatlerinin belirlenmesi amacıyla oda binasında İl Genel Meclis Üyesi Musa Yirmibeş, Gölyaka Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin, Muhtarlar Dernek Başkanı Haluk Atile, dayı başları ve fındık çavuşlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

        Toplantıda işçilerin yevmiyesinin tavan fiyatı 950 lira, çalışma saatleri 07.00-18.00 olarak belirlendi. İmzalanan protokolle bahçe sahiplerinin her ayrı yer için her gün bir yevmiye ve yol ücreti ilave etmesi taraflar arasında karara bağlandı.

        Oda Başkanı Şirin, AA muhabirine, belirsiz fiyatlar verilerek üreticilerin mağdur olduğunu görünce heyet oluşturduklarını, tavan fiyat getirilmesi için dayı başları ve çavuşlarla protokol imzaladıklarını belirterek, yeni fındık sezonunun tüm çiftçi ve çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Düzce Şubesi genel kurulu yapıldı
        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Düzce Şubesi genel kurulu yapıldı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Düzce'de kent genelinde su kesintisi yaşanacak
        Düzce'de kent genelinde su kesintisi yaşanacak
        Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin silahla öldürülmesine ilişkin açıklama:
        Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin silahla öldürülmesine ilişkin açıklama:
        Necmi dedenin köyden şehre güvercin besleme mesaisi
        Necmi dedenin köyden şehre güvercin besleme mesaisi
        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı