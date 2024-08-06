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        Düzce'de köpeğe çarpmamak kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralı

        Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:12 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:12
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        Düzce'de köpeğe çarpmamak kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralı
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        Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Ercan K. yönetimindeki 81 KB 575 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti İhsaniye mevkisinde yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.

        Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak buradaki ağaçlara çarpıp durabildi. Kazada, araçtaki anne Sevil K. ile çocukları Duru Lina K. (5) ile Mehmet Ara K. (3) yaralandı.

        Ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, gazetecilere, "Karşı şeritten köpek birden benim şeridime atladı. Önüme gelen köpeğe çarpmamak için frene bastım. Orta refüje çıktım. Arabada 4 kişiydik, çocuklarda yaralandı. Allah'a şükür iyiler ama canımızdan olabilirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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