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        Bolu Dağı'nda zincirleme kazada tırın altında kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

        Bolu Dağı'nda devrilen tırın altında kalan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 06:27 Güncelleme: 07.08.2024 - 06:27
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        Bolu Dağı'nda zincirleme kazada tırın altında kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
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        Bolu Dağı'nda devrilen tırın altında kalan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı.

        Ertuğrul Uğur Kofraz idaresindeki 34 CZF 847 plakalı kuru gıda yüklü tır, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde önce bariyerlere daha sonra önünde seyreden yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarptı.

        Yolda savrulan tır, daha sonra yolun sağında hareket halindeki Ahmet Cevher'in kullandığı 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Tırın altında kalan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı İtfaiyesi kaza kırım ekipleri, polis, jandarma ve sağlık personelince yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı kurtarıldı.

        Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan Ahmet Cevher, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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