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        Eski futbolcu arkadaşlar, "Maksat Spor Olsun" diye çıktıkları yolda çocukların hayatına dokunuyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de profesyonel liglerde yıllarca top koşturan eski futbolcu iki arkadaş, çocuklara sporu sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla hazırladıkları projede mahallelerindeki 7-16 yaş grubundaki öğrencilere eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:29
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        Eski futbolcu arkadaşlar, "Maksat Spor Olsun" diye çıktıkları yolda çocukların hayatına dokunuyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de profesyonel liglerde yıllarca top koşturan eski futbolcu iki arkadaş, çocuklara sporu sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla hazırladıkları projede mahallelerindeki 7-16 yaş grubundaki öğrencilere eğitim veriyor.

        Beyciler Mahallesi'nde yaşayan, Türkiye'de 1. ve 2. ligin çeşitli takımlarında forma giydikten sonra kariyerlerini noktalayan 37 yaşındaki Gökhan Bayraktar ile 45 yaşındaki Abdülkadir Kadıoğlu, sosyal sorumluluk kapsamında çocuklara yönelik projeyi hayata geçirmeyi kararlaştırdı.

        Futbolu bıraktıktan sonra farklı meslek alanlarında çalışan, aynı zamanda gönüllü antrenörlük de yapan iki arkadaş, 7-16 yaş grubundaki çocukların kaynaşması, sporu sevmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını amaçlayan "Maksat Spor Olsun" projesini hazırladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Şubesi ve Düzce Belediyesinin destek verdiği proje kapsamında mahalledeki halı saha tahsis edildi, malzeme desteği verildi.

        Haftanın 6 günü 200'den fazla kız-erkek çocuğa futbol eğitimi veren ikili, öğrenci velilerinin ve kentteki spor camiasının takdirini topluyor.

        - "Çocuklara sevgimizi vererek örnek olmaya çalışıyoruz"

        Memur olarak hayatını sürdüren Gökhan Bayraktar, futbolu bıraktıktan sonra gönüllü kurslar düzenlediğini ve sporu çocuklara sevdirmek için çaba gösterdiğini söyledi.

        Yazın boş zamanları olduğu için mahalle arasında top oynayan çocukların fazlalığından yola çıkarak kursları yapmaya başladığını aktaran Bayraktar, "Abdulkadir ağabeyimle bu projeyi geliştirdik. Aslında ben ona destek oldum." dedi.

        Bayraktar, kurslara gönüllü başladıklarını fakat talep çok olunca destek alıp projeye dönüştürdüklerini bildirerek, "Burada gönüllü futbol eğitimi veriyoruz. Velileriyle geliyorlar. Burada enerji, kalabalık oluştu. Bize malzeme desteği sağlayan muay thai antrenörümüz Muhammet Bişgin'e, ASKF Başkanımıza, buraya gelerek çocuklarımızla zaman geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.

        Projeyle, çocukların sokaktaki tehlikelerden uzak kalmalarını ve enerjilerini olumlu yönde kullanmalarını amaçladıklarını anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Enerjilerini bildiğimiz yöntemlerle uygun şekilde onlara geri döndürmeye çalışıyoruz. İnşallah bu akın akın büyüyecek diye düşünüyorum. Biz örnek olduk, bu gurur bize yetiyor. Beklentimiz, diğer mahallelerdeki güzel ağabeylerimiz, arkadaşlarımız var, onlar da devletin imkanlarına ulaşamayan kardeşlerimiz için bu imkanı sunarlarsa, çocuklarımıza hep birlikte gelecek hazırlayabiliriz. Filistin'deki gibi çocuklara acımasız olan bu dünyada, çocuklara merhamet ederek, sevgimizi vererek örnek olmaya çalışıyoruz."

        - "Mutlu olmak, mutlu insanlar görmek için bu işe girdik"

        Kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Kadıoğlu ise asıl amaçlarının spor sayesinde iyi insan yetiştirebilmek olduğunu vurguladı.

        İnsan hayatında gençlik çağlarının çok önemli olduğunun altını çizen Kadıoğlu, "Gençlik bu ülkenin geleceği. Biz de 'Kendi çapımızda ne yapabiliriz, gücümüz neye yeter?' diye bu işe başladık. Mutlu olmak, mutlu insanlar görmek, herkesin mutluluğuna fayda sağlamak için bu işe girdik. Gökhan kardeşim çok sağ olsun, Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

        Kadıoğlu, imkanları nispetinde yaşadıkları ortamdaki çocuklara, gençlere dokunarak Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

        Bunda payları olması halinde çocuklar büyüdüklerinde sevgi ve hürmet göstereceklerine inandığını dile getiren Kadıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Onlar için ömür boyu iyi insanlar olarak kalacağız. Ömür boyu bize bunun için dua edecekler, aslında yaptığımız hiçbir şey yok. Sağ olsun birkaç arkadaşın desteğiyle sadece zamanımızı onlara ayırıyoruz. Mutluluklarına destek olabilmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek en büyük amacımız. Bunu yapabildik. Bize güvenen velilerimiz de sağ olsunlar."

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