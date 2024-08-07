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        Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi

        Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, trafik kurallarını jandarma personeliyle deneyimleyerek öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:34
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        Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi
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        Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, trafik kurallarını jandarma personeliyle deneyimleyerek öğrendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gündüz bakımevinde eğitim gören öğrencilerin sosyal hayata hazırlanmaları noktasında önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Öğrenciler, son olarak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Melen Su Park'ta bulunan trafik eğitim alanına götürüldü.

        Burada Trafik Şubesi'nde görevli personellerce minik öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte yapılacaklar hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra parkura çıkarılan öğrenciler, akülü motosiklet ve pedallı bisikletlere binerek kuralları uygulamalı öğrendi.

        Öğrenciler, eğitim boyunca jandarma personeliyle keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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