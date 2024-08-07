Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi

Daha sonra parkura çıkarılan öğrenciler, akülü motosiklet ve pedallı bisikletlere binerek kuralları uygulamalı öğrendi.

Burada Trafik Şubesi'nde görevli personellerce minik öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte yapılacaklar hakkında bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gündüz bakımevinde eğitim gören öğrencilerin sosyal hayata hazırlanmaları noktasında önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

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