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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle muhtarlarıyla buluştu

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tüm Mahalle Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek talepleri dinledi, projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:31 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:31
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle muhtarlarıyla buluştu
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        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tüm Mahalle Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek talepleri dinledi, projelerini anlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özlü, seçimli kongre sonrası dernek başkanlığına seçilen Fikret Kocaoğlu'nu tebrik etti.

        Burada konuşan Özlü, yeni dönemde 5 yıl birlikte kente hizmet edeceklerini belirterek, 2024 yılını "bütçe dengeleme, tasarruf, planlama ve projelendirme" dönemi olarak ilan ettiklerini kaydetti.

        Gelir-gider dengesini oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Özlü, "Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bir bütçe disiplini içerisinde bunu uygulayacağız. Daha çok uygulamaya yönelik çalışmalarımızı 2025 yılında yapacağız. Sizler de ne söz verdiyseniz mahallelerinize, yerine getireceğiz. Ama şu anda bütçe gelir-gider dengelemeye çalışıyoruz. Vergi ve sigorta borcu kalmaması için planlama yaptık, onu uygulayacağız. Düzce Belediyesinin bir kuruş vergi ve sigorta borcu olmayacak. Buna özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Özlü, yeni mahalle olan yerleşim yerlerinin imar planlarını hazırlama çalışmalarının sürdüğüne değinerek, doğal gazla ilgili verdikleri sözlerin arkasında olduklarını vurguladı.

        Askıya çıkarılan imar planlarına yapılacak itirazları vatandaşla barış içinde çözüme kavuşturma arzusunda olduklarını aktaran Özlü, uzlaştırma konusunda muhtarlardan destek istedi.

        Muhtarlardan gelen talepleri de dinleyen Özlü, "Bu sene biraz toparlanma yılı. Yapacaklarınızı kafanızda planlayın. Projelendirilecekse, biz projelendirelim çünkü projelendirme çok zaman alır. Mahallelerimizdeki ufak tefek sorunları çözmek kolay. Bu seneyi planlama ve tasarruf yılı olarak düşünün. 2025'ten sonra daha kuvvetli adımlar atacağız. Şundan emin olun; 5 yıl bittiği zaman mahallenize ne söz verdiyseniz yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

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