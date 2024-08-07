Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle muhtarlarıyla buluştu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tüm Mahalle Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek talepleri dinledi, projelerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özlü, seçimli kongre sonrası dernek başkanlığına seçilen Fikret Kocaoğlu'nu tebrik etti.

Burada konuşan Özlü, yeni dönemde 5 yıl birlikte kente hizmet edeceklerini belirterek, 2024 yılını "bütçe dengeleme, tasarruf, planlama ve projelendirme" dönemi olarak ilan ettiklerini kaydetti.

Gelir-gider dengesini oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Özlü, "Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bir bütçe disiplini içerisinde bunu uygulayacağız. Daha çok uygulamaya yönelik çalışmalarımızı 2025 yılında yapacağız. Sizler de ne söz verdiyseniz mahallelerinize, yerine getireceğiz. Ama şu anda bütçe gelir-gider dengelemeye çalışıyoruz. Vergi ve sigorta borcu kalmaması için planlama yaptık, onu uygulayacağız. Düzce Belediyesinin bir kuruş vergi ve sigorta borcu olmayacak. Buna özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı.