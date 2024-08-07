Düzce Valisi Aslan, Rize'den gelen misafirlere kentin turistik değerlerini anlattı

Vali Aslan, gençlerin, çocukların yetenek ve becerilerinin farkına varmalarının önemine işaret ederek, onlara kariyer hedeflerini belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu çerçevede Rize'den kente gelen dernek üyeleriyle Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta düzenlenen programda bir araya gelen Vali Selçuk Aslan, şehrin turistik yerlerini tanıttı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Genç Umutsun, Geleceğimsin Projesi", gençlere ve çocuklara Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Rize'den Düzce'ye gelen Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği üyelerine kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttı.

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