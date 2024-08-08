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        Düzce'de 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Düzce'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:54
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        Düzce'de 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Düzce’de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmada, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapaılı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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