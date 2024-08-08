Düzce'de 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Düzce'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Düzce’de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapaılı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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