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        Düzce'de arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı

        Düzce'de, 469 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin damızlık ana arı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:03
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        Düzce'de arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı
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        Düzce'de, 469 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin damızlık ana arı dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Arıcılıkta Ana Arılar Yenileniyor" projesi kapsamında “Ana Arı Dağıtım Töreni" düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende, en az 30 kovana sahip 469 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin ana arı dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Selçuk Aslan, sınırlı bütçe imkanlarını doğru kullandıklarını, katma değer oluşturacak çalışmaları üreticilere sunduklarını belirtti.

        Kovan ve işletme sayısındaki artışa değinen Aslan, projenin gençlerin ve vatandaşların bu alana yönlendirilmesi, bal üretim motivasyonlarının artırılması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da projenin 600 bin lira kaynakla hazırlandığını bildirdi.

        Törene, Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Kaba, protokol üyeleri ve arıcılar katıldı.

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