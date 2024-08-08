Düzce'de arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı

Düzce'de, 469 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin damızlık ana arı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Arıcılıkta Ana Arılar Yenileniyor" projesi kapsamında “Ana Arı Dağıtım Töreni" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende, en az 30 kovana sahip 469 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin ana arı dağıtıldı.