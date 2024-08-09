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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otobüsteki 20 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkisinde otobüsün tıra çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:28
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otobüsteki 20 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkisinde otobüsün tıra çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Ankara istikametine giden Muhammed Çaylak idaresindeki 57 AAG 077 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşova rampaları mevkisinde önünde seyreden Çağatay Kaçan'ın kullandığı 81 AED 319 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüs şoförü ile 19 yolcu yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bölgede kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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