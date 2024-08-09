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        Düzce'de köylüler 30 yıldır spor ve dostluğun kazandığı voleybol turnuvası düzenliyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de köyler arasında 30 yıl önce başlatılan voleybol turnuvasında bir araya gelen vatandaşlar, hem dostluğun ağır bastığı rekabet dolu müsabakaları izliyor hem de yaz akşamlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:35
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        Düzce'de köylüler 30 yıldır spor ve dostluğun kazandığı voleybol turnuvası düzenliyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de köyler arasında 30 yıl önce başlatılan voleybol turnuvasında bir araya gelen vatandaşlar, hem dostluğun ağır bastığı rekabet dolu müsabakaları izliyor hem de yaz akşamlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

        Kent merkezine bağlı köylerdeki gençlerin kaynaşması, birbirlerini tanıması ve dostlukların artması amacıyla 30 yıl önce Bataklı Çiftlik Köyü İlkokulu bahçesinde başlatılan etkinlik, okulun 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yıkılmasıyla Konaklı köyü mesire alanındaki sahaya taşındı.

        Her yıl 10'dan fazla köyün oluşturduğu takımlardan yüzlerce amatörün katıldığı turnuvada bir araya gelip sohbet eden köylüler, yaklaşık 15 gün boyunca kaynaşma atmosferinde hem müsabakaları izliyor hem de yaz akşamlarının keyfini çıkarıyor.

        Yer yer baba ve çocuklarının aynı takımda ter döktüğü karşılaşmalara bu yıl 14 takım ve 110 amatör sporcu katılıyor.

        Turnuvanın ilk sporcularından olan ve şu an hakemlik yapan 50 yaşındaki Davut Yıldırım, AA muhabirine, artık yerini gençlere bıraktığını söyledi.

        Organizasyonda bir neslin değişimine tanıklık ettiklerine değinen Yıldırım, "Bu turnuva başladığında daha dünyada olmayan çocuklar, şimdi burada oynuyor ter döküyor. Çocuklarımızın burada oynamalarına şahit oluyoruz. Onlar artık ağabey pozisyonuna geçti. Bu, amacımızı yerine getirdiğimizi gösteriyor, mutlu oluyoruz. Eşimizden, dostumuzdan aldığımız geri dönüşler de bize şevk veriyor." diye konuştu.

        Yıldırım, turnuvanın ilk yıllarında Çerkez köylerinde yaşayan vatandaşların bir araya gelmesini sağlamak amacı güdüldüğünü ancak etkinliğe hemen diğer köylerin de dahil edildiğini sözlerine ekledi.

        - "Seyirci topluluğu bizi mutlu ediyor"

        Köyünün takımında forma giyen Konaklı Köyü Muhtarı Kadir Ayyıldız da organizasyonun tamamen amatörce düzenlendiğini ve aralarında profesyonel sporcunun bulunmadığını anlattı.

        Ayyıldız, çevre köylerden gelen sakinleri turnuva boyunca mesire alanındaki sahada ağırladıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Seyirci topluluğu bizi mutlu ediyor. İçimizde kesinlikle profesyonel yok, kendi içimizde oynuyoruz. 30 yıllık turnuva bu. Yerimiz müsait olduğu için köyümüzde yapıyoruz. Ortam çok güzel. Ambiyans çok güzel. Takımlar centilmen. Sevgi ve dostluk içerisinde oynuyoruz. Kazanan yok burada. Kazanan, dostluk ve izleyenler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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