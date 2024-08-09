Düzce'de çıkan anız yangınında 3 dönümlük arazi zarar gördü
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.
İlçeye bağlı Yakabaşı köyü merasında fındık bahçelerinin bulunduğu arazide anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye sevk edildi.
Yangının meranın çevresindeki yerleşim birimlerine sıçraması ihtimaline karşı bölgede bir ambulans da hazır bekletildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 3 dönümlük arazi zarar gördü.
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