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        Düzce'de çıkan anız yangınında 3 dönümlük arazi zarar gördü

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:27
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        Düzce'de çıkan anız yangınında 3 dönümlük arazi zarar gördü
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Yakabaşı köyü merasında fındık bahçelerinin bulunduğu arazide anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye sevk edildi.

        Yangının meranın çevresindeki yerleşim birimlerine sıçraması ihtimaline karşı bölgede bir ambulans da hazır bekletildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 3 dönümlük arazi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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