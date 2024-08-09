Gölyaka'da düzenlenen "Şehit Erdem Ay Futbol Turnuvası" sona erdi

Final maçını, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İrfan Başar, din görevlileri ile vatandaşlar izledi.

Turnuvada ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalya, kurs öğreticilerine ise teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.