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        Düzce'de bitkin halde bulunan şahin tedavi edildi

        Düzce'de bitkin halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:58
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        Düzce'de bitkin halde bulunan şahin tedavi edildi
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        Düzce'de bitkin halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğada bitkin halde bulunan şahin koruma altına alındı.

        Kurumda veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanılan şahinin, yapılan muayenesinde parazit enfeksiyonuna rastlandı.

        Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan şahin, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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