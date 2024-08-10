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        Düzce'de sağanak etkili oldu

        Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:29
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        Düzce'de sağanak etkili oldu
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        Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.

        Kısa sürede etkisini artıran yağış yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Güneşli havada aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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