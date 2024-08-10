Düzce'de sağanak etkili oldu
Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.
Kısa sürede etkisini artıran yağış yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Güneşli havada aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
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