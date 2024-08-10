Düzce'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde Mevlüt M. idaresindeki 67 UA 571 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ali P. ve Fatma P, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralanan sürücü ile Ali P. ve Fatma P, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.