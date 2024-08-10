AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin, "Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Keşir, Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Keşir, ziyaretlerin ardından AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıyla, tablonun gittikçe ağırlaştığını belirtti.

Gazze'ye ilişkin her gün daha ağır şeyler işittiklerini aktaran Keşir, hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların, son olarak bir okula yönelik gerçekleştirildiğine değindi.

Bu saldırıların tüm dünyanın gözünün önünde olduğunu, bunu ifade edecek kelime bulamadığına işaret eden Keşir, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın gözü önünde, büyük bir arsızlıkla, büyük bir hadsizlikle oluyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir Filistinli mahkuma tecavüz edilmesi gündeme gelmişti. Hem bu şekilde cinayetlerin olması, katliamların olması, hem insanlık suçu olan tecavüz ve diğer uygulamaların olması kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir. Bunun bir soykırım olduğunu ifade etmem lazım."