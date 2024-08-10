Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Diğer şüpheli T.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan T.A. (33) ve Z.T'nin (34) üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramada, 3 gram uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Konuralp bölgesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

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