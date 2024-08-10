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        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:05
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        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.Y. idaresindeki 81 ABY 957 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali U'ya (53) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaya, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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