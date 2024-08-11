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        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:21
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        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İstanbul istikametinde seyreden Cuma K. idaresindeki 34 DA 5518 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisi civarında kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Mesut U. yönetimindeki 51 BE 141 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Güner K, İnan ve Aysel T. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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