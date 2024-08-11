Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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