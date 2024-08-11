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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:41
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y. P. idaresindeki 81 BJ 875 plakalı motosiklet, Gürcü Çiftlik köyü mevkisinde aynı yöne giden M.E. yönetimindeki 34 LG 0849 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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