"Dünya Düzce Günleri" sona erdi

Düzce Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta Konuralp Gazi Türbesi'nde edilen duayla başlayan organizasyon, Anıtpark Meydanı'ndaki sahnede 11 gün süren çeşitli söyleşi ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

İlk gün düzenlenen kortej yürüyüşü ve mehteran konseri etkinliğine katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, meydanda kurulan stantları ziyaret etti.

Yazar Dilek Cesur ve Sevda Türküsev ile Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, etkinlik kapsamında Düzcelilerle buluştu.