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        "Dünya Düzce Günleri" sona erdi

        Düzce Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:48
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        "Dünya Düzce Günleri" sona erdi
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        Düzce Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta Konuralp Gazi Türbesi'nde edilen duayla başlayan organizasyon, Anıtpark Meydanı'ndaki sahnede 11 gün süren çeşitli söyleşi ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        İlk gün düzenlenen kortej yürüyüşü ve mehteran konseri etkinliğine katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, meydanda kurulan stantları ziyaret etti.

        Yazar Dilek Cesur ve Sevda Türküsev ile Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, etkinlik kapsamında Düzcelilerle buluştu.

        Etkinlikte çocuklar ve gençler de unutulmadı. Meydana kurulan sportif alanlarda yeteneklerini geliştiren gençler ve çocuklar, bilim çadırında teknolojik aletlerle farklı deneyim yaşadı.

        Yüz boyamadan oyunlara birçok eğlencenin düşünüldüğü organizasyonda, çocuklara özel yarışmaların yanı sıra aileler için açık hava sinema gösterimleri yapıldı.

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