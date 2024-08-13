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        Düzce'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları devam ediyor

        Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 15 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:14
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        Düzce'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları devam ediyor
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        Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 15 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 5-12 Ağustos'ta önleyici faaliyetler kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 80 gram uyuşturucu, 14 kök kenevir, 3 uyuşturucu hap, 2 kullanma aparatı, 20 bin 780'i dolu 25 bin 580 makaron (filtreli sigara kağıdı), 304 paket kaçak sigara, 500 gram tütün ve elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonlarda 14 şüphelinin yanı sıra yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.

        Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, yasa dışı ekim, yasa dışı giriş, resmi belgede sahtecilik, ticaret amaçlı makaron ve yaprak sigara kağıdının içinde tütün satmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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