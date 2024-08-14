Bolu Dağı'nda freni tutmayan tırın çarptığı taksideki 1 kişi yaralandı

Aracından inen sürücü, balatalardan duman çıktığını görünce çevredekilerin de yardımıyla polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tırın kontrolünü kaybeden sürücü, önündeki T.C. yönetimindeki 81 T 0513 plakalı taksiye çarptıktan sonra İstanbul istikametinde trafiğin yoğun olmasından dolayı karşı şeride manevra yaptı.

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