Düzce'de turizm odaklı kurulan tesislerin sayısı 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı
Düzce'de turizmi canlandırmak hedefiyle belediye tarafından kurulan tesislerin sayısı 5 yılda 2'den 19'a yükseldi.
Düzce'de turizmi canlandırmak hedefiyle belediye tarafından kurulan tesislerin sayısı 5 yılda 2'den 19'a yükseldi.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin turizm hizmetlerini canlandırmak amacıyla 2019 yılında Düzce Beltur AŞ. kuruldu.
Şirket, bu misyon ve vizyon doğrultusunda 2 tesisle başladığı yolculuğunda her biri farklı konsepte sahip 17 tesisi daha bünyesine kattı.
Tesis sayısını 2024 yılı itibarıyla 19'a çıkaran şirket, "kaliteli hizmet, uygun fiyat" politikasıyla hizmet veriyor.
Beltur, Mutfak Sanatları Merkezi, Aydınpınar Konaklama Tesisleri, Akçakoca Bey Konakları, Akçakoca Otel, Kusursuz Kafe, Erguvan Sosyal Tesisleri, Millet Bahçesi Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi Kafesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi Kafesi, 23 Nisan Kahvaltı Evi, Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisleri, Samandere Şelalesi Sosyal Tesisleri, Vitamin Kafe, Tarihi Konuralp Pilavcısı, Kahvehane, Adliye Kafe, Kampüs Kafe, Cedidiye Kırathanesi ve Meşelik Mesire Alanında konuklarını ağırlıyor.
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