Düzce'de turizm odaklı kurulan tesislerin sayısı 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı

Şirket, bu misyon ve vizyon doğrultusunda 2 tesisle başladığı yolculuğunda her biri farklı konsepte sahip 17 tesisi daha bünyesine kattı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin turizm hizmetlerini canlandırmak amacıyla 2019 yılında Düzce Beltur AŞ. kuruldu.

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