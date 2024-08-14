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        Düzce'de turizm odaklı kurulan tesislerin sayısı 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı

        Düzce'de turizmi canlandırmak hedefiyle belediye tarafından kurulan tesislerin sayısı 5 yılda 2'den 19'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:02
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        Düzce'de turizm odaklı kurulan tesislerin sayısı 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı
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        Düzce'de turizmi canlandırmak hedefiyle belediye tarafından kurulan tesislerin sayısı 5 yılda 2'den 19'a yükseldi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin turizm hizmetlerini canlandırmak amacıyla 2019 yılında Düzce Beltur AŞ. kuruldu.

        Şirket, bu misyon ve vizyon doğrultusunda 2 tesisle başladığı yolculuğunda her biri farklı konsepte sahip 17 tesisi daha bünyesine kattı.

        Tesis sayısını 2024 yılı itibarıyla 19'a çıkaran şirket, "kaliteli hizmet, uygun fiyat" politikasıyla hizmet veriyor.

        Beltur, Mutfak Sanatları Merkezi, Aydınpınar Konaklama Tesisleri, Akçakoca Bey Konakları, Akçakoca Otel, Kusursuz Kafe, Erguvan Sosyal Tesisleri, Millet Bahçesi Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi Kafesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi Kafesi, 23 Nisan Kahvaltı Evi, Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisleri, Samandere Şelalesi Sosyal Tesisleri, Vitamin Kafe, Tarihi Konuralp Pilavcısı, Kahvehane, Adliye Kafe, Kampüs Kafe, Cedidiye Kırathanesi ve Meşelik Mesire Alanında konuklarını ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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