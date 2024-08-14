Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Kadir G. idaresindeki 41 AHE 229 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri yakınlarında yanmaya başladı.
Durumu fark edip aracını yol kenarına çekerek aşağı inen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Güzergahta yol yapım faaliyetinde bulunan Karayolları ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı.
Bölgede ulaşım, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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