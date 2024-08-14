Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de fındık hasat şenliği düzenlendi

        Düzce'de hasat sezonunun açılmasıyla fındık hasat şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de fındık hasat şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de hasat sezonunun açılmasıyla fındık hasat şenliği düzenlendi.

        Merkeze bağlı Yörük köyünde düzenlenen şölende, Düzce'nin yöresel lezzetlerinden Abaza peyniri çeşitleri, yerli üretim fındık çeşitleri, tatlılar ve el yapımı sepetlerin sergilendiği stantlar kuruldu.

        Şenlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin 750 bin dekar tarım arazisinin yüzde 85'inde fındık üretimi yapıldığını belirterek, "Türkiye'de ekili alan bazında 6. sırada olmamıza rağmen üretim açısından 4. sıradayız. Yıllar ve mevsim koşulları itibarıyla yıllık asgari 50 bin, maksimumda ise 100 bin ton fındık üretimimiz söz konusu." dedi.

        Üreticilerin bu yılı, rekoltenin verimli olmasından dolayı “var yılı” olarak tanımladıklarını aktaran Aslan, "İlimizde bu yıl rekoltenin 95 bin ton ila 100 bin ton arasında olacağı, Borsa Başkanımızın ifadesiyle 110-120 bin tona kadar çıkacağı yönünde. İnşallah 120 binli rakamları görürüz." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da fındığın, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünü olduğuna, Düzce için de büyük kültürel ve ekonomik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, “Üreticilerimizin bahçesinde hasat işlemlerini gerçekleştireceğimiz bu anlamlı günde, yıl boyunca özenle yapılan budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yabancı ot temizliği gibi pek çok işlemden sonra şimdi ürünü hasat etmeye ve pazara sunmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Şenlikte, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü folklor ekibi, yöresel horon gösterisi sundu.

        Vali Aslan ve protokol üyeleri, stantları gezerek yöresel ürünlerden tattı, ardından bahçeye girerek fındık hasadı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil yandı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil yandı
        Otomobil, otoyolun ortasında alev alev yandı
        Otomobil, otoyolun ortasında alev alev yandı
        Freni boşalan TIR, 2 araca çarpıp, ters yöne girdi; kilometrelerce ilerledi
        Freni boşalan TIR, 2 araca çarpıp, ters yöne girdi; kilometrelerce ilerledi
        Düzce'de turizm odaklı kurulan tesislerin sayısı 5 yılda yaklaşık 10 kat ar...
        Düzce'de turizm odaklı kurulan tesislerin sayısı 5 yılda yaklaşık 10 kat ar...
        Bolu Dağı'nda freni tutmayan tırın çarptığı taksideki 1 kişi yaralandı
        Bolu Dağı'nda freni tutmayan tırın çarptığı taksideki 1 kişi yaralandı
        Düzce'de Hamidiye Mahallesi'ne yapılan kapalı pazar yeri hizmete başladı
        Düzce'de Hamidiye Mahallesi'ne yapılan kapalı pazar yeri hizmete başladı