Düzce'de cami önünde dilenen kişinin üzerinden 2 bin 675 lira çıktı

Düzce'de cami önünde dilenirken yakalanan kişinin üzerinden çıkan 2 bin 675 liraya el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Aziziye Camisi önünde vatandaşları rahatsız eden bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre durumu takip eden ekipler, il dışından gelip dilencilik yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Zabıta karakoluna götürülen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 675 lira ele geçirildi.

Söz konusu kişiye "Kabahatler Kanunu" gereğince yasal işlem uygulandı.