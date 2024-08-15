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        Düzce'de cami önünde dilenen kişinin üzerinden 2 bin 675 lira çıktı

        Düzce'de cami önünde dilenirken yakalanan kişinin üzerinden çıkan 2 bin 675 liraya el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:06
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        Düzce'de cami önünde dilenen kişinin üzerinden 2 bin 675 lira çıktı
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        Düzce'de cami önünde dilenirken yakalanan kişinin üzerinden çıkan 2 bin 675 liraya el konuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Aziziye Camisi önünde vatandaşları rahatsız eden bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bir süre durumu takip eden ekipler, il dışından gelip dilencilik yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

        Zabıta karakoluna götürülen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 675 lira ele geçirildi.

        Söz konusu kişiye "Kabahatler Kanunu" gereğince yasal işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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